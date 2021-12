A záró szakaszt Drenovacék kezdték jobban, de a meccsen önmagát kereső Ken Brown és az elmúlt évek legjobb egyéni teljesítményét nyújtó Kovács Ákos kosaraival ledolgozta hétpontos hátrányát és visszavette a vezetést az ASE (65–63). Az idegek harcát a pályán és a pálya szélén is az Atomerőmű nyerte (az addig remekelő Drenovac előbb fontos szituációban büntetőt hibázott, majd reklamálásért kiállították), valamint az edzők külön csatáját is a paksi tréner húzta be.