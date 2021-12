Kajak-kenu. Ezúttal is Fadd-Domboriban rendezték a Vidékbajnokságot, ahol a társ­házigazda Atomerőmű SE, a Szekszárdi KKSE és a Tolnai KKSE is érmek tucatját gyűjtötte be. Első maratoni Európa-bajnokságán negyedikként zárt a szekszárdi Szekeres Zsolt kajak egyesben. A paksi Juhász István kenu egyesben és párosban is ezüst­érmet szerzett az ifjúságiak között. Kiszli Vanda megvédte elsőségét a klasszikus távon, míg a rövidkörös versenyen második lett.