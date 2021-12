– Az első közös karácsonyunk Bonyhádon volt, tavaly azonban a koronavírus miatt nem tudtunk hazalátogatni. Bukarestben, Bianca lakásán töltöttük az ünnepeket, de, hogy ne maradjanak ki a hazai ízek, belecsempésztem az otthoni ételeket a menübe – mondta Dávid Csanád.



– Kiskorom óta édesapám halászleve, a töltött káposzta és mamám bejglije kihagyhatatlan a listáról. A románok is esznek töltött paprikát, náluk ezt sarmalének hívják, de megpróbálkoztam kint a halászlével is. Miután nem lehetett igazi magyar őrölt paprikát és sűrített paradicsomkrémet kapni, nem is lett az igazi. Párom és családja azt mondja, ízlett nekik, de idén majd kiderül, jobb volt-e az itthon készültnél.”



Merthogy a pár idén ismét a völgységi városban tölti az év legszebb ünnepét. A bonyhádi születésű Csanád három év után igazolt haza Romániából, míg barátnője a Bajnokok Ligájában szereplő horvát Podravka Koprivnica csapatát erősíti ebben a szezonban. A távolság miatt idén még jobban várják az ünnepet.



– Kedden volt az utolsó edzésem, onnan egyből hazajöttem. Már a családdal együtt hangolódok az ünnepekre, de a favásárlás még hátravan. Jó lesz egy kicsit több időt tölteni a szeretteimmel, feltöltődni mellettük. Biancával tart anyukája és a húga, jönnek rokonok, úgyhogy népes társaság üli körbe az asztalt. A 11 éves unokatestvéremnek kiváló labdaérzéke van, van tehetsége a kézilabdához, szeretném, ha a későbbiekben komolyabban is ezzel a sportággal foglalkozna. Közös témája mindenesetre megvan neki és a páromnak – fogalmazott lapunknak Csanád.



Karácsony után ellenkező irányba indulnak tovább, Biancának horvát klubjánál, Csanádnak Budapesten folytatódik a munka. A szilvesztert azonban együtt töltik, a kérdés már csak az, hogy hol készíti el a babgulyást szerelmének Csanád.