Hat triplával kezdett a KSC, előbb Gereben Lívia, majd Miklós Melinda vágott be egymás után három távolit, amivel meg is alapozta a sikerét Djokics Zseljko együttese. A Nikolina Milics és Dana Evans nélkül játszó szekszárdiak az első negyedben már 15 ponttal jártak az újonc előtt, a nagyszünetben pedig 31 volt az előny. A második etapot egy 12-0-s sorozattal kezdték Studer Ágnesék, Djokics edző pedig mindenkit pályára is küldhetett. Holcz Rebeka, Horváth Dóra és Pop Annamária is több mint két percet kapott már az első félidőben, s valamennyien éltek is az eséllyel. Meg kell jegyeznünk, hogy Krnjics Szárá két negyed alatt már 10 lepattanónál járt, a KSC pedig 26-nál a hazaiak 16-jával szemben.