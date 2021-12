Az évtől megyei rangadóval köszönünk el: a Paksi FC második számú csapata az újonc Gerjeni SK-t fogadja. Az esélyek Kindl István csapatának sikerét ígérik, már csak azért is, mert a zöld-fehérek szerepelnek a legjobban a tolnai klubok közül, ráadásul vendégként is legyőzték Buzás Attila csapatát. Utóbbi idegenben még nem nyert a szezonban, meglepő lenne, ha most szakadna meg a sorozatuk.