Az első negyedben egymástól vették át a vezetést a csapatok, majd a második elején három triplát is értékesítve a legnagyobb előnyt harcolta ki magának az MTK (13. perc: 25–32). Nagyszünetre már a Bonyhád ment hatpontos előnnyel, a második félidőben pedig nem is engedte ki azt a kezéből. A 15 ponttal, 14 gólpasszal és 10 lepattanóval tripla-dupláig jutó Karosi Gergely (kiemelt képünkön) vezetésével a BKSE huszonkét ponttal is ellépett már (90–68), megmutatva azt, hogy sosem szabad leírni őket.