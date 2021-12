Ez akár átfedésben is lehetne az előző titulussal, a III. osztály Nyugat csoportját vezető KSE Zomba azonban futószalagon szállította a gólokat. A Felsőnánának és az Őcsénynek is tizenhatszor talált be Hosnyánszki Tamás együttese, végül tizenegy találkozón 88-ig jutottak, ami 8,8-es gól­átlagnak felel meg.