Tauker Eszterre nem lehet azt mondani, hogy kimondottan kézilabdás alkat. A most 25 éves hölgy nem nőtt nagyra, 160 centi magas, és a súlya sem utal kifejezetten vaskos testfelépítésre. Viszont nemcsak imád kézilabdázni, de tud is. Megfordult az FTC-ben, Dunaújvárosban és Szekszárdon is, ahol az FKGC csapatával az NB I. B-ben bajnoki címet szerzett. Szekszárdon egy évvel később a nővérével, Erikával együtt is játszhatott. Alkata miatt gyerekként nem sok jövőt jósoltak neki a kézilabdában. Ő azonban eltökélte, hogy megvalósítja gyerekkori álmát, Németországban fog élni és kézilabdázni. És így is lett. Kommunikáció és média szakirányon szerzett oklevelet 2018 nyarán. Annak az évnek a tavaszán keresték meg Wolfsburgból, ahol próbajátékon vett részt. Augusztusban pedig ki is költözött.