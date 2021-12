„Nem szoktam kiemelni játékost, mert elsősorban a csapat összteljesítményét nézem, de most meg kell említenem Óliás Gergőt, aki tizennégy évesen három bajnokságban, az U16-osban és az U18-asban is játszik, s most csereként beszállva a felnőttek között is nagyon sokat tett a sikerért – értékelte a látottakat Szilágyi Tamás, a dombóváriak edzője, aki hozzátette azt is, hogy sok új dolgot tudtak gyakorolni, ami többé-kevésbé jól is sült el, de tovább kell dolgozniuk, hogy még tökéletesebben működjön minden.