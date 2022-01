– Az volt a célunk, hogy ne engedjük, hogy ritmusba kerüljenek a vendégek – mondta Studer Ágnes, a szekszárdiak irányítója a 85–61-es győzelemről. – Keményen védekeztünk, és gyors támadásokat vezettünk, amivel sikerült megfognunk őket. Nem aludtunk bele a mérkőzés elejébe, mindenki beletett apait-anyait, nagyon örülök, hogy egy ilyen győzelemmel tudtuk indítani az évet, mert a BEAC erős csapatokat vert meg a szezonban. Ezen az úton kell továbbmennünk – fogalmazott.



Studer Ágnes 18 pontja mellé kiosztott 3 gólpasszt, leszedett 2 lepattanót, és 4 kiharcolt fault is a neve mellé került.



– Úgy érzem, hogy a nyári műtétem után most már tökéletes állapotban vagyok – folytatta Studer Ágnes. – Jól érzem magam a pályán, a robbanékonyságom is visszatért, s ez meg is látszik a játékomon. Önbizalommal telve futottam ki a pályára. Az előző mérkőzéseken a csapatnak is visszatért az önbizalma, jobban is sikeredtek a találkozóink, mint a korábbiak. Pedig nem volt egyszerű a dolgunk, mert vezetőedzőnk, Djokics Zseljko betegsége miatt hiányzott az edzésekről, de Horváth Zsófiával is kitűnő munkát végeztünk, ami a végeredményből is látszik – tette hozzá.

Emlékeztető

Atomerőmű KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda 85–61

A legjobb dobók: Gereben 20, Studer Á. 18/12, Mányoky 14/3, Krnjics 10, Friskovec 9/3, ill. Czank 10/9, Barnai 9/3, Joseph 9/3.

Így folytatják

Két idegenbeli bajnoki vár a héten az Atomerőmű KSC Szekszárdra. Szerdán a TFSE-MTK otthonában lépnek pályára Bálint Rékáék, vasárnap pedig a szintén fővárosi Csatánál vendégszerepelnek.



Női NB I., az állás