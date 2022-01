Nem sikeredett szépre az évzárás az Atomerőmű SE csapata számára. A piros-kékek nem várt nagyarányú vereséget szenvedtek a Szolnoki Olajbányász otthonában (63–84), ami azért volt fájó, mert előzetesen semmi előjele nem volt ennek.

A montenegrói edző, Petar Mijovics érkezésével elindult egy úton az Atom, amely már nem az a csapat, amelyik a szlovén Teo Hojccal tíz meccséből nyolcat elbukott.



Ez az ASE nyerni tudott például az Alba Fehérvár vendégeként (85–73). Ez az ASE védekezésben és támadásban is mást játszik már, s ez az ASE jóval egységesebbnek is tűnik a lelátóról nézve.



„Szolnokon sajnos nem tudtunk olyan eredményt elérni, amit szerettünk volna, s ez elsősorban a hozzáállásunk miatt nem sikerült – tekintett vissza az elmúlt év utolsó bajnokijára Jan Pavlik, a paksiak másodedzője. – Szerettük volna ott folytatni, ahol az Alba ellen abbahagytuk, jó szériában voltunk, ki akartuk használni a lendületet, de nem jött össze.



Kielemeztük a hibáinkat, de most már gőzerővel a soproniak elleni idei első bajnokinkra fókuszálunk. Nem lesz egyszerű mérkőzés számunkra a szerdai, a vendégek jó formában vannak. Kiváló légiósaik vannak, két kis­emberükre, Rickey McGillre és Teyvon Myersre különösen oda kell figyelnünk, és akkor még a rutinos Milos Boriszovról nem is beszéltünk, aki képes egyedül megnyerni egy-egy meccset” – tette hozzá Jan Pavlik. Apróbb sérülések, betegségek nehezítették ugyan a munkát – Eilingsfeld János sérülése tűnik a legmakacsabbnak –, de Jan Pavlik reméli, hogy szerdára mindenki bevethető állapotban lesz.



A két új amerikai légióssal kapcsolatos kérdésünkre azt válaszolta, hogy mindkettőtől többet várnak, mint amennyit eddig letettek az asztalra. Voltak ugyan jó pillanataik – Deshon Taylor például remekül kikapcsolta Vojvoda Dávidot a fehérvári találkozón – de a szakmai stáb akkor lenne elégedett, ha egy egész találkozóra ki tudnák tolni a jó időszakaikat.

Tippmix Férfi NB I, a 16. fordulóban.

Atomerőmű SE–Sopron KC.

Szekszárd, városi sportcsarnok, szerda, 18 óra. Vezeti: Cziffra Csaba Zsolt, Farkas Gábor, Nyilas István

Fontos! A találkozót csak védettségi kártya és személyi igazolvány együttes felmutatásával lehet megtekinteni, a csarnok egész területén a maszk használata kötelező.



Férfi NB I, az állás