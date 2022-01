A lényegre tapintva így is beharangozhatnánk a női NB I vasárnapi rangadóját, amelyet a KSC öt, a Győr hét győzelemmel a háta mögött vár, ráadásul a kisalföldiek azzal a plusz lélektani előnnyel érkeznek, hogy nekik sikerült eddig egyedüliként legyőzniük a címvédő Sopront.



Pikáns rangadó lesz a vasárnap esti, az biztos, s a tét is óriási lesz. Ha nyer a KSC, már senki sem veheti el tőle a biztos második helyet, ha viszont a vendégek győznek, akkor két győzelemre feljönnek Studer Ágnesékra.



Persze megijedni ettől sem kell, mert még így is elegendő lesz az előny, ráadásul az idegenben kivívott 80–59-es siker elég nagyarányúnak tűnik a pozíció megőrzéséhez. A legegyszerűbb az lenne, ha ismét nyerne a Szekszárd, ám ez egyáltalán nem ígérkezik könnyű feladatnak.



A válogatott magasember, Goree Cyesha betegsége után visszatérhet ugyan a pályára, de Nikolina Milics és Dana Evans hiányozni fog – ha ők is ott lehetnének a pályán, nem kellene izgulni.



A győriek egy hete óriási győzelmet arattak a Sopron Basket ellen (76–73), az új irányítójuk, Jordin Elizabeth Canada és a center, Beatrice Mompremier vezetésével.



Utóbbi nem kevesebb, mint 20 (!) lepattanót szedett le, s kulcsszerepe volt abban, hogy a győriek ebben a mutatóban 42:26-ra jobbnak bizonyultak. Rá különösen, de igazából mindenkire oda kell figyelni, mert ez a Győr tele van remek játékosokkal.



Igaz, a KSC is, ráadásul a fiatalok élve a kapott eséllyel, egyre inkább belejönnek – no és azt se felejtsük el, hogy az NB I legjobb szurkolótábora is mögöttük fog állni vasárnap. Ráadásul, aki érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik, ingyen látogathatja majd ezt a találkozót. Többek közt ez is kiderül a szekszárdi klub esélylatolgató videójából.

Tippmix Női NB I, 17. forduló



Atomerőmű KSC Szekszárd–UNI Győr Mély-Út

Szekszárd, városi sportcsarnok, vasárnap, 17 óra. Vezeti: Tóth Cecília, Farkas Gábor, Goda László.



Fontos! Belépés csak védettségi igazolvánnyal. A maszk használata a csarnok egész területén kötelező.



Női NB I., az állás