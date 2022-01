Tavasszal annyival lesz jobb a helyzet, hogy a vajdasági játékos már jelezte Sáth Sándornak, hogy minden meccsen számíthat rá, s mivel a klubhoz hosszú idő után visszatérő Madacki Mirella is egyre jobban visszanyeri régi formáját, van ok a bizakodásra. A szakmai igazgató még nem tett le arról, hogy csapata nagy hajrával kivívja a négyes döntőbe kerülést, s ha valóban a legjobb sorral tud felállni, akkor erre lesz is esély. A listavezető és százszázalékos mérleggel álló Erdérttel, a második Budaörssel és a harmadik Kecskeméttel nem tud lépést tartani a SZAC (a dobogósok játékoskerete és anyagi lehetősége is fényévekre van a mieinkétől), a többiek azonban nem jobbak annyival, hogy ne lehessen reménykedni.