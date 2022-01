Majdnem mínuszba hajlott a hőmérséklet kedden este, amikor az első edzésre kifutottak a Majosi SE futballistái. Akadt, akinek csak a szeme látszott ki a sok ruha alól, mások lazábbra vették, még sapkát sem húztak. Nem irigyeltük őket, nagykabátban is érezni lehetett, hogy ez bizony a tél.



Mégis mosolyogva, egymást zrikálva passzolgatták egymásnak a labdát a játékosok, Gyánó Szabolcs technikai vezető, másodedző és Kardos Ernő vezetőedző elégedetten nyugtázhatta, hogy több mint húszan ott voltak (Ledneczki Gergő és Czebei Ádám betegség miatt hiányzott) a bonyhádi sportcentrum műfüves pályáján tartott tréningen. Az őszi bajnoki címet kivívó keretből senki sem távozott, s nem is számolnak távozóval.



Két új arcot és egy régi ismerőst ugyanakkor felfedezhettünk: Bildhéber Bence az elmúlt fél évben a Gerjeni SK-ban, Bányai Dániel pedig a szintén megye egyes Szekszárdi UFC-ben játszott. Ha minden jól megy, tavasszal a Majosi SE-t erősítik. Máté Balázs korábban éveket lehúzott Majoson, s most negyvennégy évesen újra csatasorba állt. „A rutinja, tapasztalata sokat érhet nekünk, biztos vagyok benne, hogy Balu tud majd segíteni tavasszal a céljaink elérésében” – nyomatékosította Gyánó Szabolcs.



Fábián Béla elnök és Sánta Áron elnökségi tag is elégedetten nézhetett végig a játékosokon – mint mondták, a céljuk nem is lehet más, mint visszakerülni az NB III.-as bajnokságba. Ehhez viszont – azt már mi tesszük hozzá – nem szabad olyan értékes pontokat veszíteniük, mint ősszel, amikor kikaptak például Dunaföldváron is.



„Lesznek vereségeink tavasszal is, de ha tisztességesen végigcsináljuk a felkészülést, akkor nyugodt lelkiismerettel várhatjuk majd a szezon folytatását – mondta mosolyogva Kardos Ernő. – Aki ismer engem, az tudja, hogy imádom a futballt, imádok dolgozni, és már vártam, hogy találkozhassak a srácokkal, a kollégákkal. Hosszú felkészülésnek vágtunk neki, ami kemény lesz, de tudjuk, hogy csak így érhetünk célt. Azon fogunk dolgozni, hogy kijavítsuk, és tavasszal már ne kövessük el azokat a hibákat, amik ősszel becsúsztak” – tette hozzá Kardos.



Heti három edzéssel és egy vagy két edzőmeccsel hangolnak a tavaszi rajtra a majosiak, akik jövő hétvégén mutatják meg először, hogy mennyire sikerült felvenniük a ritmust. Szombaton egy órától a Pécsi MFC második számú együttesével csapnak össze a bonyhádi műfüvesen. Bognár Sándorék a tavaszi rajton, március hatodikán, vasárnap a Dombóvár FC-t látják vendégül.



Az alábbi meccseket vívja a Majos

A tervezett program. Január 22., szombat: Majosi SE–Pécsi MFC II (Bonyhád, műfű) 12 óra. Január 26., szerda: Majosi SE–Gerjeni SK (Bonyhád, műfű) 19 óra. Január 29., szombat: Szekszárdi UFC–Majosi SE (Szekszárd, műfű) 13 óra. Február 2., szerda: Pécsi MFC II–Majosi SE (Pécs, műfű) 17 óra. Február 5., szombat: Majosi SE–Kakasd SE (Bonyhád, műfű) 13 óra. Február 12., szombat: Majosi SE–Bóly (Bonyhád, műfű) 13 óra. Február 26., szombat: Puebla–Majosi SE (Budapesten) 11 óra.