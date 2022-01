Eddig ötvenszázalékos az atomvárosiak mérlege a Földközi-tenger partján elterülő üdülővárosban. Bognár György gárdája múlt vasárnap a román élvonal legutóbbi bronzérmes, kupa- és szuperkupagyőztes CSU Craiovával szemben 5–2-re alulmaradt, majd szerdán a szintén román első osztályú FC Chindia Targovistét 3–0-ra győzték le a zöld-fehérek.



Utóbbi találkozón megérdemelt győzelmet arattak Ádám Martinék, akik hatvan percig, vagyis a cserékig mezőnyfölényben játszottak. Ma erre várhatóan nem kerül sor, hiszen egymás után két találkozót is játszanak majd a paksiak, így nem kell „belenyúlnia” a meccsbe a szakmai stábnak.



A bakui Sabah a nyolccsapatos azeri élvonal ötödik helyén áll, keretét, amit 5,95 millió euróra becsül a Transfermarkt (a Paksét 6,6 millióra), spanyol, német és elefántcsontparti, valamint a nemzeti csapatban is érdekelt labdarúgók alkotják, mint például csapatkapitány, a 19-szeres azeri válogatott kapus, Salahat Agajev.



A román élvonal negyedik helyén telelő Botosaninál az albán Enriko Papa és belga-francia Hervin Ongenda is egymillió eurót ér, a teljes keret becsült érte közel tízmillió a mértékadó oldal szerint.



Az atomvárosiak két évvel korábban mindkét ellenféllel megmérkőztek a téli felkészülés során, akkor – szintén Törökországban – az azerieket 2–0-ra legyőzték, a botosáni gárdától azonban 2–1-re kikaptak.