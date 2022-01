Nem a legjobb előjelekkel várta az év első mérkőzését az ASE, mely amellett, hogy egy komoly vereség után lépett ismét pályára (december végén Szolnokon 21 ponttal maradtak alul), sérülés miatt nélkülöznie kellett egyik legjobbját, Eilingsfeld Jánost.



A válogatott erőcsatár hiányában is jól indítottak a paksiak, szépen járt kézről kézre a labda, Kendrick Brown és Kenneth Goins pontjaival 10–3-ra meg is léptek. Ezt a formát nem tudták állandósítani a folytatásra, egyre közelebb jött hozzájuk a Sopron, mely a zónavédekezést jobb hatékonysággal átdobva a negyed végére megfordította az eredményt (20–21). A második játékrész is a hárompontosokról szólt (a félidőt 8/15-ös, illetve 8/14-es mutatóval zárták a felek), Frank Áronét azonban három vendég tripla és egy 11–0-s széria követte. A félidő hajrájára éppen ekkora vendégelőnnyel fordultak rá a csapatok, s elsősorban Brown játékának volt köszönhető, hogy látótávolságon belül tudott maradni az ASE.



Az amerikai kisember a szünet után ott folytatta, ahol abbahagyta: gyorsan bevágott egy triplát, majd Kovács Ákos volt eredményes távolról, s máris ott loholt ellenfele nyakán az Atom (49–50). Egyenlíteni azonban nem sikerült, a soproniak visszaállították a különbséget – a legjobbkor jött az időkérés Petar Mijovics vezetőedzőtől, de az ASE visszakapaszkodása tiszavirág életűnek bizonyult. A negyedik felvonásra még egy ponttal meg is toldotta előnyét a Sopron, s ekkor nagyon úgy tűnt, hogy nem lesz esélye az Atomnak.



Aztán mégis lett, mert a 29 ponttal – közte hat triplával – záró Brown vezérletével óriásit harcoltak a paksiak, s 82–80-nál már ők tűntek győztesnek. Végül a rutinos Milos Boriszov lett a hős, triplájával a Sopron nyerte meg az utolsó pillanatokig kiélezett, izgalmas összecsapást. A vendégek sorozatban a hetedik sikerüket jegyezték, az ASE pedig a montenegrói tréner irányításával három győzelme mellett a harmadik vereségét szenvedte el.