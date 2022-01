– Vissza is kellett nyúlni a fiatalokhoz, hiszen ritkaságszámba menő sérüléshullám övezte az őszi idényüket.



– Rengeteg meghatározó játékosunk esett ki, sajnos nem csak egy-két mérkőzésre. Komoly sérülések voltak ezek, de a szárkapocscsonttörést szenvedett Ganczer Hajnalka kivételével remélhetőleg mindenki hadra fogható lesz a felkészülésre, illetve a tavaszi folytatásra. Ami a legfontosabb teendőnk volt, hogy kialakítsuk a ránk jellemző nagyon erős csapatkohéziót, amit sikerült is, hiszen e nélkül nem tudtuk volna így végigcsinálni a szezont.



– A bajnokságban mindössze két mérkőzésen veszítettek pontokat és a Magyar Kupában is az élvonalbeli DVTK búcsúztatta a csapatot. Itt kerültek egy kisebb hullámvölgybe?



– Összetettebb a dolog ennél. Egy mérkőzés kilencven percből áll, de nem tartunk még ott, hogy végig uralni tudjuk a találkozókat. Mivel ilyen kevesen voltunk, több holtpont is volt a mérkőzéseken, a variációs lehetőségek beszűkültek. Újoncként a szezon elején a csapatok se fordítottak ránk nagyobb figyelmet, bátrabban támadtak, de ahogy sorban jöttek az eredmények, egyre defenzívebbek lettek ellenünk. Erre jobban fel kell készülni, és ezt nem is lehet megtanulni egyik pillanatról a másikra, ehhez idő kell. Szerencsére ez a tanulási folyamat az eredményekben csak ritkán mutatkozott meg negatívan, de van hova fejlődnünk még, az biztos. A Diósgyőr úgy lépett pályára ellenünk, ahogy egy NB I-es csapatnak kell, nem becsültek le bennünket. A második félidő első húsz percében volt, hogy elkényelmesedtek a miskolciak, itt gólt rúgtunk és helyzeteket dolgoztunk ki, ki is egyenlíthettünk volna, de aztán rendezték soraikat és megérdemelt, 5–1-es győzelmet arattak. A fehérváriak egy picivel, de előttünk járnak még, ezt bizonyították is, de tavasszal mindenképpen szeretnénk visszavágni nekik.



– Három egyre kaptak ki ellenük, a bajnokságban ez az egyetlen vereségük. Itt teljesítettek a legrosszabbul?



– Nem, az egyértelműen az Ada Nova elleni 1–1-es mérkőzés volt. Sajnos mentálisan nagyon fáradtak voltunk, pedig egy csodálatos góllal megszereztük a vezetést. Nem tudtuk megrúgni a második, megnyugtató gólunkat, pedig a helyzeteink megvoltak, helyette ellenfelünk egy szerencsés góllal kiegyenlített. Hiába dolgoztunk ki helyzeteket, nem tudtunk a kapuba találni. Vannak ilyen mérkőzések is.



– És kik ellen nyújtották a legjobb teljesítményt?



– Ami játékban a legjobban tetszett, az az Ajka elleni 5–2-es mérkőzés volt hetvenöt percig. Nagyon kombinatívan, dinamikusan és gólra törően játszottunk, de sok olyan mérkőzésünk volt, ahol tetszetősen futballoztunk. Sajnos, mint már említettem, még nem vagyunk készek arra, hogy ez kilencven percig így legyen, de dolgozunk rajta.



– Milyen tavaszi szezonra számít, meg lehet tartani az első helyet a tabellán?



– A bajnokságban négy csapat pályázik a két feljutó helyre, ami hatalmas mérkőzéseket vetít előre. Sokat számít, hogy milyen lesz a felkészülésünk, meg tudjuk-e valósítani mindazt, amit elterveztünk. Minden mérkőzés egy finálé lesz számunkra, így február közepétől egy tizenhárom mérkőzésből álló döntő kezdődik, ahol nagyon számítunk szurkolóinkra. Bízunk benne, hogy most már jó időre elkerülnek minket a sérülések és végre teljes kerettel dolgozhatunk együtt. Mindenki nagyon fontos láncszeme ennek a gépezetnek, hiszen csak együtt lehetünk sikeresek.



Női NB II, Nyugati csoport, az állás

1. Szekszárd 13 11 1 1 47–8 34 2. Fehérvár 13 10 3 0 67–8 33 3. Budaörs 13 9 3 1 46–14 30 4. Kelen 13 9 2 2 46–23 29 5. Csepel 13 5 3 5 19–22 18 6. Zalaegerszeg 13 5 2 6 15–22 17 7. Ada Nova 13 5 2 6 19–30 17 8. Ajka 13 4 4 5 26–32 16 9. BVSC-Zugló 13 5 0 8 35–38 15 10. Vasas 13 4 3 6 33–26 15 11. Külker SC 12 4 0 8 12–20 12 12. Szentlőrinc 12 1 6 5 16–28 9 13. Pápa 13 1 1 11 11–77 4 14. Airnergy 11 1 0 10 7–51 3 A Ziccer NLSE visszalépett.

A Szekszárd őszi idénye számokban

Legnagyobb sikerét a nyitófordulóban, Pápán aratott 11–0-s győzelmével érte el a Szekszárd, mely tizenhárom bajnoki mérkőzéséből nyolcszor (a pápaiak mellett Külker SC 4–0, BVSC-Zugló 4–0, Vasas Kubala Akadémia 2–0, Csepel 4–0, ZTE FC 2–0, Airnergy FC 5–0, Szentlőrinc-DPASE 2–0) gólt sem kapott.



Az UFC legfiatalabb pályára lépő játékosa a Kágyi Kíra Maximilla (15), a legidősebb Ganczer Hajnalka volt (30).



Házi góllövőlista. 11 gól: Kiss Gabriella. 9 gól: Kágyi Rebeka. 8 gól: Acsádi Petra. 6 gól: Nagy-Cseke Vivien Edina, Sajabó Boglárka. 2 gól: Kovács Zsófia. 1 gól: Ganczer Hajnalka, Kágyi Kíra, Vári Viktória.