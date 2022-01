„Az orosz ellenfelünk ellen mutattunk kiváló dolgokat, jelenleg most én is ebbe tudok kapaszkodni. Nyilván van egy olyan feladatunk, hogy kevesebb gólt kapjunk, de támadó felfogásunkat sem adjunk fel, mellette kell mindezt megoldanunk – tette hozzá a paksiak vezetőedzője. – Többféle felállási lehetőség is van a tarsolyunkban. Az elmúlt hetekben szintén próbálgattuk, hogy a labdaszerzés érdekében milyen arányban legyen fenn a pályán védekező vagy támadó típusú játékos. Összességében nem működtünk rosszul, sok labdaszerzésünk volt minőségi csapatok ellen, ez mindenképpen pozitívum a jövőre nézve” – zárta Bognár György.