„Nagyon jó meccset játszottunk a Bicske ellen, az első félidőben is több helyzetet alakítottunk ki amiből ha pontosabbak vagyunk gól születhetett volna – értékelte a látottakat Turi Zsolt. – Ennek ellenére, az ellenfél egy pontrúgást követően megszerezte a vezetést, amikből egyébként később is az egész meccsen veszélyesek tudtak lenni. Szerencsére jól reagáltunk, a csapat megint rendben volt fizikálisan, illetve mentálisan is és egyenlíteni tudtunk egy oldalszabadrúgást követően. A Bicske a második félidőben nem igazán tudta feltörni a védelmünket, de mi egy szép támadás után be tudtuk állítani a végeredményt. Újra azt tudom mondani, hogy a felkészülési mérkőzés elérte a célját és még a győzelem is összejött, még ha a felkészülés alatt nem is ez a legfontosabb dolog, nyerni mindig jó!” – összegzett a pécsi szakember.