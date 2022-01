Talán nem túlzás, hogy az idei Euroliga-sorozatban szerdán este játszott a legjobban az Atomerőmű KSC Szekszárd. Voltak korábban is nagy meccseik Studer Ágneséknak, akik Moszkvában (65–62-es vereség) és itthon a Rigával szemben (68–65-ös vereség) is csak pár ponttal maradtak alul, de ilyen kaliberű csapattal szemben, mint amilyen a spanyol Perfumerias Avenída, eddig nem tudták igazából felvenni a versenyt. Idegenben például az idény legsúlyosabb vereségét szenvedte el a KSC (96–54-re nyert a Salamanca), s most sem voltak jók az előjelek, hiszen több játékos is Covid-karanténban volt, ráadásul Nikolina Milics és Dana Evans továbbra is hiányzott.