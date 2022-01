„Tudtuk, hogy a Csepel védekezésre rendezkedik majd be, ilyen csapat ellen nehéz is játszani. Főleg akkor, ha az elején nem sikerül feltörni őket – fogalmazott lapunknak Reveland Zoltán. – Ezután, ahogy megy az idő, úgy megy el a játékosok önbizalma. Így is történt, az első fél­időben nem volt meg az átütőerő a játékunkban, kevés helyzetet dolgoztunk ki. A szünet után sikerült hamar megszerezni a vezetést, a második gól pedig meg is nyugtatta a lányokat. A játék ugyan hagyott kívánnivalót maga után, de a mérkőzés előtt azt kértem tőlük, hogy a tűz, a motiváció és a kellő hozzáállás legyen meg, ami a DEAC ellen hiányzott. Ez volt a fő szempont, ebben előreléptünk, ami pozitívum” – tette hozzá.