A rendes játékidőben nem is tudták dűlőre vinni a felek, minden benne volt a pakliban, még egy óriási KSC-bravúr is. A végét a rutinosabb spanyolok bírták jobban idegekkel, de erre az eredményre így is mindenki büszke lehet az Atomerőmű KSC Szekszárd háza táján.