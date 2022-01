A 27 éves támadó elégedett őszi teljesítményével, mint mondta, amit lehetett, kihozott belőle és külön öröm számára, hogy a végén kétszer is duplázni tudott. Hozzátette, minden helyzetet nem fog tudni értékesíteni tavasszal sem, így gólszámban most sem határoz meg célt. Csak segíteni szeretné a csapatot, ahogy azt az első félszezonban is tette.



Szintén a győztes csapat tagja volt Szabó János, aki szerint egy zökkenőmentes tavaszi szerepléssel előrébb léphetnek a jelenlegi hetedik helyről.



– Felemásra sikerült a szezon első fele, de az utolsó siker egyértelműen dobott az öltözői hangulaton. Voltak olyan mérkőzések, amiket megnyerhettünk volna, de nem volt szerencsénk vagy nem úgy jöttek össze a dolgok. Ha sikerül kiegyensúlyozottabb tavaszt hoznunk, akkor szép pontszámmal zárhatjuk az idényt, ami akár pozícióban is megmutatkozhat – fogalmazott a paksiak csapatkapitány-helyettese, aki két góllal vette ki részét az MTK elleni győzelemből.



Az atomvárosiak az élvonal legtöbb szerzett gólja (42) mellett a legtöbbet is kapták (36).



– Utóbbi nem csak a védelmen múlik, a védekezés csapatszintű, nem három vagy öt emberről szól. Ha azt sikerül összerakni, márpedig lesz idő erre, utazunk Törökországba, ott is biztosan foglalkozni fogunk ezzel, akkor nem lesz probléma – mondta a saját nevelésű balhátvéd.



A zöld-fehérek szombaton Belekbe utaznak, ahol másfél hét alatt hat felkészülési mérkőzést vívnak. Az elsőt már vasárnap, a román élvonalban jelenleg ötödik CSU Craiova ellen.