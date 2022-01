Mondhatni két kupaspecialista találkozott a négyes döntő kapujában, a Tolna-Mözs a legutóbbi nyolc kiírásban hétszer jutott el legalább az elődöntőig, míg az Astra hétszer finálét játszhatott.



Ebből csakis jó mérkőzés kerekedhetett ki, s nem is okoztak csalódást a csapatok. A házigazda kezdte jobban az összecsapást, sorra dolgozta ki a helyzeteket, de az öltözőben „bennmaradt” tolnaiak elsősorban Deczki Vanda védéseivel meccsben tudtak maradni. A folytatásban rendezték soraikat, a játékrész második felétől pedig a mérkőzésbe is megérkeztek.



A szünet után nagy roham vette kezdetét, mindkét oldalon megvoltak a lehetőségek, de ahogy az ősz folyamán, a tolnaiak most is hadilábon álltak a helyzetkihasználással. A lélektanilag fontos első gólra a hajráig kellett várni, akkor egy szögletvariáció után Nagy Noémi lövése talált utat a hazaiak kapujába. A hátralévő rövid időre öt a négybe támadott az Astra, a kockáztatás viszont nem jött be, labdaszerzés utána Szöllős Alexandra üres kapus góllal zárta le az odavágót.



„Ennél jobbat nem is nagyon kívánhattunk volna, gólt, sőt gólokat szereztünk. Mondhatnám, hogy elégedett vagyok, de összességében meleg volt a pite. Eldőlhetett volna a mérkőzés ide is, oda is, de végül mi jöttünk ki szerencsésen a dologból, a győzelmet pedig sosem kell megmagyarázni. Nagy lépést tettünk a négy közé kerülés felé, ez az eredmény sokat érhet a visszavágóra, de tudjuk, hogy az a mérkőzés is nehéz lesz. Az Astra biztos, hogy nem feltett kézzel fog érkezni, úgyhogy elbízni nem lehet magunkat még ezzel az eredménnyel sem” – nyilatkozta lapunknak Reveland Zoltán, a tolna-mözsiek edzője.

Mindenesetre ez a siker lendületet és önbizalmat adhat a Tolna-Mözsnek, mely vasárnap a címvédő DEAC-ot fogadja a bajnokságban.

Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés.Astra-Activtek HFC-Üllő–2F-Bau Tolna-Mözs 0–2 (0–0).

Üllő, v.: Szűcs I. (Szabados, Vitárius). Astra: Hargas – Balogh N., Varga A., Csolti, Dorner. Csere: Kubitsch, Németh A., Soós, Megyesi R., Boros M., Baksa. Edző: Dombó János. Tolna-Mözs: Deczki – Szalkai, Mogyorósi, Nagy N., Szöllős. Csere: Kulcsár P., Wiesner, Sereg, Méhes, Vámosi, Botka, Kiss G., Csapó, Hatala. Edző: Reveland Zoltán. Gól: Nagy N. (38.), Szöllős (40.).



A további negyeddöntők eredményei: Kelen SC–Budaörs 2–4, MVFC Berettyóújfalu–DEAC 1–4, Újpest FC–DVTK 2–3.

A visszavágót február 27-én rendezik a tolnai városi sportcsarnokban.