Mestermérleg és nyilatkozatok

Djokics Zseljko: – Az eddigi talán legerősebb Győrrel játszottunk. Úgy éreztem magam, mint egy sakkjátszma során, ahol minden húzásnak döntő jelentősége van. Aki beszállt, odatette magát, ilyen volt a visszatérő Goree Cyesha is. Látszik, mennyire fontos tagja a csapatnak. Hatvan pont körül tartottuk a vendégeket, ennek köszönhető a győzelmünk. Még mindig keveset tudunk edzeni, amit sajnálok, mert én a munkában hiszek. A mérkőzéseket használjuk fel edzésnek, ami ma extra volt.



Iványi Dalma: – Saját magunkat vertük meg olyan szempontból, hogy nagyon puhán védekeztünk az első félidőben, a negyvenöt kapott pont rengeteg. Támadásban pedig az egész mérkőzés folyamán türelmetlenek voltunk és sokszor fegyelmezetlenek is, nem ott kerestük a helyzeteket, ahol előnyünk lett volna, feleslegesen dobáltuk el a labdákat. Egy ilyen csapat ellen, mint a Szekszárd, szinte tökéletes mérkőzést kell játszani a győzelemhez. A Sopron elleni győztes bajnoki után is azt mondtam, hogy az döntött a javunkra, hogy végig fegyelmezettek voltunk, mi irányítottuk a mérkőzést. Most viszont végig futottunk az eredmény után és engedtük, hogy a Szekszárd irányítsa a találkozót.



Gereben Lívia, a szekszárdiak bedobója: – Fizikális mérkőzésre készültünk, fontos volt, hogy negyven percen keresztül keményen játsszunk, ez egy-két periódustól eltekintve, amikor veszítettünk a koncentrációból, sikerült. Végig próbáltunk fejben is a pályán lenni, a taktika része volt, hogy a Győrnek olyan pontjaira készüljünk, ahol támadhatóak. Tudtuk, hogy nem fekszik nekik, ha váltogatjuk a terület- és embervédekezést, nem is nagyon tudtak rá reagálni.



Jordin Canada, a győriek irányítója: – Egy nagyon fizikális meccsbe szaladtunk bele. Úgy érzem, kicsit fáradtan érkeztünk és nem sikerült rögtön az első perctől felpörgetni a játékunkat. Sok támadólepattanót és gyorsindítást engedtünk a Szekszárdnak, ez döntött a javukra.