A paksiak óriásit hajráztak, s úgy nyertek, hogy a vasiak egy perccel a végső dudaszó előtt 75–70-re vezettek, de a végén csak az atomosok – pontosabban Deshon Taylor – dobott pontot.



Nem az első bravúrja volt ez az Atomnak, amely már Petar Mijovics irányításával korábban az Alba Fehérvár vendégeként is győzött (85–73). Akkor hazai vereség követte a bravúrt (közben Szolnokon is pályára lépett a Paks), a soproniak 83–82-es győzelmet arattak Szekszárdon.



Most jó lenne meglovagolni a bravúrt és legyőzni a Kaposvári KK-t a szomszédvári rangadón. Nem lesz egyszerű, mert a somogyiak jó kis szériában vannak, az előző négy bajnokijukat kivétel nélkül megnyerték, legutóbb a szegedieket verték meg 90–77-re.



A piros-kékek októberben 90–74-re megverték idegenben a Kaposvárt, ebből lehet erőt meríteni. Nem jó hír ugyanakkor, hogy Eilingsfeld János sérülése nem javul, így a válogatott erőcsatár még nem lehet ott a parketten.



Tippmix Férfi NB I, a 18. fordulóban – Atomerőmű SE–Kaposvári KK

Szekszárd, városi sportcsarnok, szombat, 18 óra.

Vezeti: Papp Péter, Tóth Cecília, Makrai Márton.



Fontos! Belépés csak védettségi igazolvánnyal. A maszk használata a csarnok egész területén kötelező. T. N.

Férfi NB I, az állás

1. Szombathely 16 13 3 1453–1249 0.91

2. Szolnok 17 13 4 1368–1289 0.88

3. Körmend 17 10 7 1437–1345 0.79

4. Sopron 17 10 7 1382–1380 0.79

5. Debrecen 17 10 7 1422–1327 0.79

6. Kaposvár 17 9 8 1333–1347 0.76

7. Kecskemét 17 9 8 1334–1410 0.76

8. Fehérvár 17 8 9 1466–1528 0.74

9. Szeged 17 7 10 1406–1423 0.71

10. Nyíregyháza 17 7 10 1455–1505 0.71

11. Pécs 16 6 10 1320–1415 0.69

12. Oroszlány 17 6 11 1304–1327 0.68

13. Atomerőmű 17 6 11 1393–1439 0.68

14. Zalaegerszeg 17 4 13 1298–1387 0.62