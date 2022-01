Mozgalmas napok vannak az atomvárosi csapat játékosai mögött, akik szombaton érkeztek meg a Földközi-tenger partján fekvő Belek városába, ahol másnap már le is játszották első edzőmeccsüket a román első osztály ötödik helyén tanyázó Craiova ellen.



„Jó edzőmérkőzést vívtunk, hiszen egy nemzetközi szinten is jegyzett csapat volt az ellenfelünk. Nem vagyok elégedetlen a mezőnyjátékkal, jó felfogásban játszottunk, sőt, uraltuk is a mezőnyt. Sajnos az egyéni hibák itt most kiütköztek. A fiataljainknak lehetőségük volt megmutatni, a következő hónapokban kikkel lehet számolni ezen a szinten, jó tesztfeladat volt ez számukra, s ez volt a lényeg. Az eredmény ezúttal nem foglalkoztat, különben a legjobb csapattal álltunk volna fel. A két fél­időt nagyjából hasonló szintű gárdával játszottuk le, mi pedig az egyéni teljesítményekre voltunk kíváncsiak” – értékelte az előző idény végén bajnoki bronzérmet, kupát és szuperkupát szerző Craiova ellen elszenvedett 5–2-es vereséget Bognár György.



Második edzőmeccsüket is román csapat ellen vívják a paksiak, ma magyar idő szerint 14 órától az AFC Chindia Targovistével találkoznak a zöld-fehérek. A havasalföldi együttes a tizenegyedik helyen áll a tizenhat csapatos első osztályban, keretét 8,74 millió euróra becsüli a Transfermarkt (a paksiét 6,6 millióra). Legértékesebb játékosuk a 25 éves belső védő, Paul Jacob a maga 900 ezer eurós „árával” (az atomvárosiaknál Ádám Martint 700 ezerre taksálja az oldal). Az előzetes tervek szerint ma még egy mérkőzést játszott volna a Paks, ám a norvég Raufoss IL elleni edzőmeccs elmarad.

Megkezdték a fiatalok isHétfőn az NB III Közép csoportjának ötödik helyén telelő Paksi FC második csapata is elkezdte felkészülését a február 13-án folytatódó bajnokságra. Az atomvárosiak amúgy is fiatal kerete még tovább fiatalodott, miután Debreceni Ákos a tavaszt a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémiánál tölti majd kölcsönben, a „nagyokkal” Törökországban edzőtáborozó Simon Barnabás, Szekszárdi Milán, Pesti Zoltán és Vas Gábor helyére Mácsik Márk (16 éves), Palóka Dávid (15), Vén Balázs (18) és Zsákovics Botond (18) került fel az utánpótlásból.

Kindl István (jobbra) az öltözőben tartott eligazítást (Fotó: Molnár Gyula)

Kindl István csapata hét edzőmeccset kötött le, az elsőt szombaton a Gárdony ellen játssza, majd megmérkőzik a Kaposvárral (19.), a Fehérvár II-vel (22.), a Moháccsal (26.), a Dunaújvárossal (29.), ismét a Kaposvárral (február 2.), végezetül pedig az Érddel (6.).