Reveland Zoltán csapata számára bajnoki rangadóval ért véget az előző esztendő, s derbivel indul az újév. A zárás nem sikerült szépre, a Budaörs otthonában 2–1-re alulmaradtak, de a vezetőedző reméli, a rajt szebbre sikerül.



„A héten két edzésen már túl vagyunk, ezek alapján bizakodó vagyok. Jó a hangulat a csapaton belül, a játékosok is átérzik a mérkőzés fontosságát, mindenki ott szeretne lenni a Final Fourban – mondta lapunknak a tolna-mözsiek edzője. – Egy meghatározó játékosomra betegség miatt nem számíthatok, bízom benne, hogy vasárnapig nem csatlakozik hozzá senki. A mérkőzés igazi kupatalálkozó, a sorsolás szeszélye miatt pedig valódi rangadó lesz. Nem gondolnám, hogy már az odavágón bármi is el fog dőlni, az a célunk, hogy olyan eredményt érjünk el, ami után reális eséllyel lépünk pályára a második mérkőzésen.”



A Tolna-Mözs a legutóbbi nyolc kiírásból négyszer az elődöntőig, háromszor a fináléig jutott a Magyar Kupában, 2018-ban a Hajdúböszörmény legyőzésével el is hódította a serleget. Az egyetlen kivételt az előző idény jelentette, amikor már a második fordulóban (számukra a nyitófordulóban, miután élvonalbeli csapatként az első körben kiemeltek volt) a DVTK 3–3-s döntetlennel, alacsonyabb osztályú együttesként búcsúztatta a csapatot.



Az idei szezonban kitűzött cél a négyes döntőbe jutás a tolnaiaknál, ehhez most az egyik kupaspecialistát kell búcsúztatniuk. A legutóbbi nyolc szezonban hétszer játszott finálét az Astra, ebből ötöt megnyert, a 2013/2014-es és a 2018/2019-es kiírásban éppen a Tolna-Mözst legyőzve ért fel a csúcsra.



„Az oda-visszavágós rendszer miatt akár egy idegenbeli gól is döntő lehet, ezért szeretnénk legalább egyszer betalálni vasárnap. Nem szerencsés, hogy több mint egy hónap telik el a két találkozó között (a visszavágót február 27-én rendezik – A szerk.), de szeretnénk az addigi időt is bizakodva eltölteni” – nyomatékosította Reveland Zoltán.



Az első akadályt mindkét fél könnyedén vette, az Astra az Almásfüzitőt 17–3-ra, a Tolna-Mözs a kiskunhalasiakat 10–2-re verte.



Női Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés.

Astra-Activtek HFC-Üllő–2F-Bau Tolna Mözs. Üllő, városi sportcsarnok, vasárnap, 18 óra. Vezeti: Szűcs I. (Szabados, Vitárius).