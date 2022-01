A szekszárdi születésű futballista ennek kapcsán az M1 csatornán azt mondta, nem tört le az eredmény miatt, a játékosmegfigyelőkkel továbbra is tartani fogja a kapcsolatot és igyekszik az általuk javasolt dolgokban fejlődni, előrelépni. Hozzátette, nagy esély van rá, hogy az idei őszi erőfelmérőre is meghívják, addig pedig megváltozott edzésterv alapján készül.



A Fehérvár Ethroners magyar válogatott linebackere kiemelte, bár kapott ajánlatokat külföldi csapatoktól is, klubjánál Jaime Hill személyében NFL-tapasztalattal rendelkező edzője van, így egyelőre nem tervez légiósnak állni. Ha mégis így döntenek, akkor sem először próbálná ki magát külföldön, korábban szerb és francia csapatnál is szerepelt: előbb a Vukovi Beograd, aztán a Cannes Iron Mask gárdájában pallérozódott.



Az International Player Pathway program keretében 2017 óta van lehetőségük nem amerikai játékosoknak bekerülni a legjobbak közé. A liga mostani közlése szerint az októberi, negyvenhárom futballistát felvonultató londoni erőfelmérőről tizenegyen kaptak lehetőséget arra, hogy tavasszal az egyik NFL-klubnál eddzenek. A kiválasztottak közé ezúttal német, japán, francia, osztrák, brit, olasz, chilei, új-zélandi és mexikói játékos került.



Zilai Jánossal jövő héten hosszabb interjút olvashatnak portálunkon.