– Harmadik helyen állunk a tabellán, megpróbáljuk megtartani ezt a pozíciót, de nem mondunk le a jobb helyezésről sem. Ez attól is függ, hogyan tudunk felkészülni a tavaszi szezonra, s itt elsősorban nem a sérülésekre gondolok és nem is azoktól tartok, hanem a koronavírustól és annak következményeitől. Ha valaki elkapja, annak hogyan viseli meg a szervezetét a betegség. A legnagyobb kérdés az, hogy egészségesek tudunk-e maradni az idény végéig. De nemcsak minket, az egész bajnokságot továbbra is befolyásolhatja a Covid-helyzet – nyilatkozta lapunk megkeresésére Bán Tamás, a hőgyésziek vezetőedzője.