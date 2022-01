Az 1983-ban átadott pályát jelenleg a megyei II. osztályban szereplő ASE Paks használja, de mellettük elférnek majd a gerjeniek is, akik február 13-án a Dabas-Gyón FC elleni találkozón debütálnak átmeneti otthonukban.



A tabellán 18. helyen álló együttes tavasszal nyolc mérkőzést játszik majd itt, közte a Szekszárdi UFC elleni megyei rangadót (a Paksi FC második csapatával már oda-vissza megmérkőztek Erdélyi Péterék).



A Gerjeni SK javában készül már a bajnokság tavaszi folytatására, s szombaton 11 órakor már le is játssza első edzőmeccsét, mégpedig a harmadosztály Nyugati csoportjában tizenkettedik helyen telelő Érdi VSE ellen. A rajtig ezen kívül még öt összecsapást vívnak a zöld-fehérek, akik január 22-én Balatonfüredre utaznak, január 26-án a Majossal találkoznak Bonyhádon, január 29-én Kaposvárra látogatnak, február 2-án a Bonyhád Völgység LC vendégei lesznek, február 6-án pedig Gárdonyban zárják edzőmeccseik sorát.



Az újonc eddig csak távozókat jelentett be a közösségi oldalon. Tavasszal már nem lesz a keret tagja Bildhéber Bence, Kuti Kristóf, Pap Milán, Steinbach Máté, Gödör Milán, Pesti Viktor és Harnos Zoltán sem.



Bildhéber Majosra, Kuti Bátaszékre, Pap Kakasdra, Steinbach Bonyhádra, Gödör Tevelre tart a pletykák szerint, Pesti terveiről nem tudni, Harnos pedig Bács megyében fog futballozni, amennyit a munkája megenged neki.



Dr. Elbert Gábor, a klub december végén megválasztott elnöke (a korábbi vezető, Pálfi Gábor lemondott) az érkezők kapcsán azt mondta, vannak kiszemeltjeik, akiket szívesen látnának tavasszal gerjeni színekben pályára lépni, de addig nem jelentenek be senkit, amíg a papírjaik nincsenek aláírva.



Az érkezők kapcsán ma mindenképpen okosabbak leszünk, elég lesz ránézni az érdiek elleni felkészülési mérkőzés jegyzőkönyvére...



Felkészülési mérkőzés



Érdi VSE–Gerjeni SK

Érd, Ercsi úti sporttelep, szombat, 11 óra.

Az UFC már a másodikat játssza

Míg a gerjeniek először tesztelik magukat a felkészülés kezdete óta, a szintén NB III-as Szekszárdi UFC már a második edzőmérkőzését játssza szombaton. Turi Zsolt együttese 13 órától az ugyancsak harmadosztályú Kaposvári Rákóczi vendégeként lép pályára a Cseri úti sportcentrumban.



A Paksi FC második számú együttese is szombaton játszotta volna első tesztmeccsét, de tegnap jelezték lapunknak, hogy a hozzájuk hasonlóan NB III-ban szereplő Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő elleni összecsapás elmarad, s mivel nem találtak ellenfelet, így nem játszanak.