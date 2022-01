A Nemzetközi Judo Szövetség (IJF) január elején frissítette rangsorát, ahonnan kiestek a 2020-as évet megelőző eredmények. A paksiak kiválósága az olimpiai ciklus és az esztendő végét nagyon megnyomta, egy Grand Slam-arany- és két bronzérem mellett az Európa-bajnokságon is a dobogó legalsó fokára állhatott fel, míg pályafutása első olimpiáján, Tokióban ötödikként zárt.



Ennek eredményeként Pupp Réka két helyet előre lépve negyedik a világranglistán, csak a francia Amandine Buchard, a japán Uta Abe és a brit Chelsie Giles előzi meg. Érdekesség, hogy ők hárman állhattak fel a dobogóra Tokióban (akkor Abe, Buchard, Giles sorrendben). A paksiak 25 éves kiválósága ezzel – Tóth Krisztiánnal holtversenyben – a legmagasabban rangsorolt magyar dzsúdós. Helyezésük nem csak szimbolikus, hiszen sokat jelenthetnek a következő nemzetközi versenyek sorsolásánál, kiemelésénél.



Az idei első Grand Slam-tornát a 2024-es ötkarikás játékok házigazdája, Párizs rendezi, amin már Pupp Réka is részt vesz. Az IJF naptárában az odivelasi Grand Prix-verseny szerepel elsőként, ahol kilenc magyar vesz részt, köztük a paksi Cirjenics Miklós. Az ASE 100 kilósak között induló dzsúdósánál nem jött ki jól a lépés a közelmúltban, több makacs sérülés is hátráltatta felkészülését. Végül ő is ott tudott lenni Tokióban, ahol azonban helyezetlenül zárt. Az új ranglistán egy helyet így is javítva a 19. pozíciót foglalja el.



Az olimpiai ciklus június 24-én Ulánbátorban rajtol és 2024. június 23-án ér véget. Az akkori világranglista alapján dől majd el, ki lehet ott a francia fővárosban.

Tizedik az Év Sportolója szavazáson

Kiváló eredménysora miatt Pupp Rékát is beválasztotta a Magyar Sportújságírók Szövetsége az év legkiemelkedőbb sportolói közé. Az év női sportolója kategóriájában a paksiak dzsúdósa végül a tizedik helyen végzett. Érdekesség, hogy a győztes az a Csipes Tamara lett, akinek apja és edzője, Csipes Ferenc Réka testvérének, Noéminek is az edzője.