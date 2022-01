– Igazgató úr, kezdjük egy friss történéssel, a megyeválogatottak hétvégi tornájával! Nem szerepelt valami fényesen a tolnai gárda. Miért?

– Az utolsó helyen végeztünk ugyan, de kevésen múlott, hogy előrébb zárjunk – felelte Krausz Márton. – Szoros mérkőzéseket játszottunk, annak ellenére, hogy foghíjas csapattal tudtunk utazni, többen az utolsó pillanatban jelezték, hogy mégsem tudnak velünk tartani. Ha még három cserénk van, akár a mi javunkra is billenhetett volna a mérleg nyelve. Sajnálom, hogy a csapat nem tudta előrehozott ajándékkal meglepni születésnapos kapitányunkat, Kalmár Ferencet, akinek köszönöm, hogy egy évtizede irányítja a válogatottat (a szakember szerdán volt 60 éves – a szerk.). Azoknak a csapatoknak, akik játékost adtak, úgyszintén köszönjük a segítséget, a futballistáknak pedig azt, hogy lelkiismeretesen végigcsinálták ezt a két napot Fehérváron.



– Mondhatjuk, hogy ezzel a tornával beindult a futballélet Tolna megyében?

– Nem állná meg a helyét a kijelentés, mert az igazgatóság égisze alatt már az év eleje óta zajlik az élet. Javában játsszák a futsalmeccseket a csapatok, s az elmúlt napokban a nagypályás bajnokságok sorsolását is elkészítettük. Most indul be az edzőmeccsdömping, éppen most vagyunk pályabejáráson az ASE sporttelepen, ahol az NB III.-as Gerjeni SK fogja játszani a bajnoki mérkőzéseit a tavaszi idényben, szóval van mit csinálni a háttérben. Sajnáljuk, hogy a koronavírus-járvány miatt a teremtornákat le kellett fújni, éppen a mostani hétvégén lenne a megye I.-es klubok által nagyon kedvelt Váz-Bau Kupa, de a Sípmester Fesztivál is elmaradt, ami egy nagyon jó hangulatú torna szokott lenni, s amelyen már szép sikereket értek el megyénk képviselői.



– Ha már említette a sorsolásokat, mikor folytatódnak a felnőtt nagypályás megyei bajnokságok küzdelmei?

– A szövetség adatbankjába már feltöltöttük a programot, de akkor vegyük sorba őket. A megyei I. osztályban és a megyei III. osztály keleti régiójában a március 5–6-i hétvégén kezdünk, a megyei II. osztály és a megyei III. osztály nyugati régiójának csapatai március 19–20-án folytatják a küzdelmeket. A megyei élvonal május 28-án zár, hogy a bajnokcsapat részt tudjon venni a június 5-én, illetve 12-én esedékes NB III.-as osztályozós párharcban.



– Marad a megyei létszám? Csak azért kérdezem, mert ilyenkor télen szokták bedobni a csapatok a törölközőt!

– Egyelőre ugyanannyi nagypályás felnőttcsapattal tervezünk, amennyivel lezártuk az előző félévet. A gyönkiek novemberben létszámhiányra hivatkozva visszaléptek, amit írásban jeleztek is felénk, őket már kivezettük a tabellából. A többi sportszervezet jelen állás szerint folytatja. De azt is tudni kell, hogy a gyönkiek is úgy léptek vissza, hogy jelezték: ősztől szeretnének újfent csatlakozni a mezőnyhöz.



– Tavaly nyáron több új klub is felbukkant a mezőnyben, így a Gerjeni Fiatalok Egyesülete, a kölesdi Zönge SE vagy a Dombóvári Focisuli Egyesület, ugyanakkor eltűnt a térképről a Pincehely, a Hőgyész és a Pálfa. Nekem személy szerint nagyon hiányzik még egy erős Ozora, egy Decs vagy egy Kéty, bár utóbbi helyen a Felsőnána SE játszik. Hogy látja, van esély rá hogy idén nyáron tovább-bővüljön a létszám?

– Ez nem rajtunk múlik. A Magyar Labdarúgó Szövetség mindent megtesz azért, hogy könnyítse a nevezők helyzetét. Kilencven százalékban átvállalja a csapatok kiadásait, úgymint a nevezési díj, a versenyeztetési költség, a pályahitelesítési díj, az igazolási, átigazolási költségek vagy a versenyengedélyek díja. Mi is örülnénk, ha növekedne a létszám, mert az mindig új színt hoz a megye futballjába. De a korosztályok versenyeztetésében is sok engedményt tett a szövetség. A megye I.-ben például az U7-es, U9-es és U11-es Bozsik-csapatok mellett az U13-as, az U16-os és az U19-es gárdák közül kettőt kell csak indítani, a megye II.-ben pedig csak egyet kell szerepeltetni. A visszajelzések alapján mondhatom, hogy ez is bejött.



– Ilyenkor év elején vissza szoktunk tekinteni az őszre, a múltban akadtak komolyabb fegyelmi ügyek, most viszont nagy volt a csend! Nem voltak?

– Jóval kevesebb a fegyelmi ügyeink száma. Talán egy-két kirívóbb fegyelmezetlenség volt, de amit ön vár, hogy az öltöző körül kergették a játékvezetőt vagy a partjelzőt, olyanok nem voltak. Sokat léptünk előre fegyelemben, aminek nemcsak mi a szövetségnél, hanem a szurkolók is örülnek, mert nekik az a jó, ha a játékos a focival foglalkozik. Mégiscsak ezért váltják meg a belépőt.