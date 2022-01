Orgona Gergő, Karosi Gergely és Frank Áron játékára sem számíthatott az év első mérkőzésén Morgen Frigyes, a három meghatározó játékosuk nélkül mégis három negyeden át szoros csatára késztették ellenfelüket a völgységiek. Az első félidőben tizenhárom ponttal is vezetett a Pénzügyőr (19–6), de a nagyszünetre utolérte riválisát, a másodikban vissza is vette a vezetést a BKSE (44–46).



Az utolsó tíz percre 67–54-es fővárosi vezetéssel fordultak a csapatok, a hajrában volt már közte tíz pont is (83–63), amit csak kozmetikázni tudtak a végén Szalai Milánék. A fiatal játékos 19 pontja mellé szedett 6 lepattanót és kiosztott 7 gólpasszt. Tömösváry 11 ponttal és ugyanennyi lepattanóval dupla-duplát ért el.

Férfi NB I/B, Zöld csoport, 14. forduló.

Pénzügyőr SE–Atomerőmű KSE Bonyhád 84–69 (21–17, 23–23, 23–14, 17–15).

Budapest, v.: Gaál I., Jankovics, Gruber. Pénzügyőr: SZEKERES Á. 16/9, NEMES 15/6, SZÁLAS 19/9, Kiss L. 2, Baranyi 8. Csere: Horváth B. 12/9, Kovács M. 5/3, Nagy J. 3/3, dr. Franczva 4, Steier. Edző: dr. Bagi Melinda. Bonyhád: Pajor 16/6, SZALAI 19/6, BAKI 17/6, TÖMÖSVÁRY 11, Csizmadia. Csere: Heimann 4, Arnold 2. Edző: Morgen Frigyes.

Az állás: 1. Cegléd 12 győzelem/2 vereség, 2. Újpest 10/4..., 7. Bonyhád 7/7..., 14. (utolsó) Törökbálint 3/11.



A bonyhádiak jövő héten szerdán a közvetlenül előttük álló Kecskemét U23-as csapatához látogatnak.