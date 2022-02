Azt gondolom, hogy most nagyon jó esélyünk van arra, hogy itthon tartsuk a három bajnoki pontot. Hazai pályán ugyanazt a gólra törő futballt kell játszanunk, amit eddig, s ha sikerül javítani a védekezésünkön, akkor meglehet a győzelem. Kisvárdán megszakadt ugyan egy nagy sorozatom, nyolc meccs után nem találtam be a kapuba, de nem izgulok, csinálom tovább a dolgomat, a gólok pedig úgyis jönni fognak” – zárta Ádám Martin, aki jelenleg 20 találattal vezeti az NB I-es bajnokság góllövőlistáját (a második helyezett kispesti Nenad Lukics 12 gólnál jár), s a neve ott van a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi noteszében is.