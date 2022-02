Húsz perc után megérkezett a meccsbe a Paks is, ami a játék minőségére és a stadionban uralkodó hangulatra is jó hatással lett. Egyértelműen atomvárosi percek következtek, előbbi Kinyik Ákos fejesét tolta fölé Kovács Dániel, majd Szabó Bálint lövése kerülte el centikkel a kaput. A félidő hátralévő részében is a Fehérvár térfelén folyt a játék, kézben tartották a mérkőzést Balogh Balázsék, de komoly helyzetet a szünetig nem tudtak felmutatni.