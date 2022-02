Hiába kezdte ragyogóan a tavaszt Bognár György együttese, a Zalaegerszeg (3–2) és a Ferencváros (3–0) elleni bajnoki siker, valamint a Csákvár elleni kupatovábbjutás (2–0) után az újonc gyirmótiak is komoly ellenfélnek számítottak, hiszen hasonlóan az atomvárosiakhoz, ők is hat bajnoki ponttal nyitották a naptári évet. Ráadásul az utóbbi említett két mérkőzésen kulcsszerepet vállaló Haraszti Zsoltra és Szabó Bálintra betegség miatt nem is számíthatott a szakmai stáb, Bognár István távozásával pedig így egyedül Nagy Richárd maradt amolyan játékszervezőnek a csapatban.