„Az őszi szezonnal ellentétben már nincs létszámproblémájuk a fővárosiaknak. Nagypályáról és a másodosztályú futsalbajnokságból is tudtak igazolni játékosokat, de visszatért hozzájuk első számú kapusuk is – elemezte az ellenfelet Reveland Zoltán. – Nem számítok egyszerű mérkőzésre, de nem lehet más az elvárásom, mint a három pont megszerzése. A kötelező győzelmet közé sorolom ezt, annak ellenére is, hogy lényegében mindegy, hogy hányadik helyen zárjuk az alapszakaszt, a rájátszásban dőlnek majd el a fontos helyezések” – tette hozzá a tolna-mözsiek vezetőedzője.