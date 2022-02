„Irreális időben és erős szélben játszottunk, így még jobban kijött a játékosokból a fizikális és mentális fáradtság. Ellenfelünk jobban alkalmazkodott a körülményekhez és kihasználta tompaságunkat. Nekünk is akadtak helyzeteink, két kapufát is szereztünk, de ez a fáradtság a végső döntéseknél és a védekezésben is megmutatkozott, ráadásul két teljesen elkerülhető gólt kaptunk” – értékelte a látottakat Turi Zsolt, az UFC mestere.