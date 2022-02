Az eddigi kép vegyes, akadtak szép sikereik (a Gárdonyt 2–0-ra, a Bicskét 2–1-re verték), de sima vereségek is. Vasárnap a Középcsoportban dobogós Makó FC-vel meccseltek Arena Árminék, de hiába lőttek két kapufát is, az irreális időhöz jobban alkalmazkodott az ellenfél, így a fizikálisan és fejben is fáradt UFC simán, 3–0-ra kikapott.