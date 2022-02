„Kemény felkészülésen vagyunk túl, de ideálisnak egyáltalán nem mondható, hiszen amiben bíztunk, azt sajnos nem tudtuk végigvinni a teljes csapaton. Rengeteg játékosom hiányzott, ami alapjaiban írta át a programunkat. Edzőmérkőzést nem is tudtunk játszani, pedig múlt héten az MTK Budapest élvonalbeli csapata bejelentkezett, hogy szívesen játszana ellenünk. Jó lett volna megnézni, hol is tartunk, de ez már a múlt, készülünk a Pápa ellen – mondta lapunknak Micskó Márk. – Aki viszont egészséges, ők nagyszerűen dolgoznak, bízunk benne, hogy most már tényleg nem lesz olyan hátráltató körülmény, amit ne tudnánk megoldani.”