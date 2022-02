A nagyszünetre harminc pontos előnnyel ment a Szekszárd, a csapatot elkísérő közel száz szurkoló pedig a második félidőben is hallatta hangját az impozáns arénában. Volt is minek örülniük, kedvenceik tartották az első húsz percben kiharcolt előnyüket, így az Atomerőmű KSC sorozatban ötödször jutott be a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé (egy arany, két ezüst és két bronz az éremkollekció).