„Szeretnénk bejutni a döntőbe! – nyomatékosította Djokics Zseljko, a KSC vezetőedzője. – Nem tudni, hogy a koronavírus-járvány mennyire alakította át a csapatok kereteit, csak azt tudjuk, hogy negyeddöntős ellenfelünktől, a BEAC-tól öten is hiányoztak a hétvégén. Ha pénteken továbbjutunk, akkor lesz még két meccsünk, ez mindenképpen jót tesz nekünk a csapatépítés szempontjából. Keveset tudtunk teljes kerettel gyakorolni, és új légiósunknak, Kolby Morgannek is idő kell még, amíg megérti a játékrendszerünket. Neki mindenképpen jó lesz ez a kupadöntő, de jó lesz Nikolina Milicsnek is, akinek még vissza kell nyernie a formáját” – mondta.

Djokics Zseljko vezetőedző döntőt játszana az új DVTK Arénában (Fotó: Mártofai Dénes)