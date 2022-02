A 20 egyesület 180 versenyzőjét árgus szemekkel figyelte dr. Mészáros János, a honi szövetség elnöke is. A dombóváriak most is kitettek magukért, Szabó Csaba tanítványai kilenc aranyat, hét ezüstöt és a két bronzot hoztak haza. Kovács Adriána egyéniben és csapat katában is a dobogó legfelső fokára állhatott fel.

A dombóváriak eredményei.

Egyéni. Gulyás Szonja (10-11 évesek), D kategória: 1. formagyakorlat, 2. küzdelem. C kategória: 2. küzdelem, 6. formagyakorlat.

Gulyás Félix (12-13 évesek), B kategória: 2. formagyakorlat, 5-8. küzdelem. A kategória: 1. küzdelem.

Szőcs Patrik (14-15 évesek), B kategória: 1. formagyakorlat, 3. küzdelem.

Ruzsicska Kristóf (14-15 évesek), B kategória: 2. küzdelem, 4. formagyakorlat. A kategória: 2. küzdelem.

Lakatos Lukács (14-15 évesek), A kategória: 1. küzdelem, 2. formagyakorlat.

Kovács Adriána (16-17 évesek), A kategória: 1. küzdelem, 1. formagyakorlat.

Szabó Dorottya (16-17 évesek), A kategória: 3. formagyakorlat.

A csapatok versenyében.

Csapat küzdelem 13–15 évesek: 1. helyezést ért el Gulyás Félix, Szőcs Patrik, Ruzsicska Kristóf.

Csapat formagyakorlat 13–15 évesek: 1. helyezett Gulyás Félix, Szőcs Patrik, Ruzsicska Kristóf.

Csapat formagyakorlat 16–18 évesek: 1. helyezett Lakatos Lukács, Szabó Dorottya, Kovács Adriána.

Duó formagyakorlat, 13–15 évesek: 2. helyezett Szőcs Patrik, Ruzsicska Kristóf.