A szekszárdiaknál hiányzott a továbbra is sérült Dana Evans, ott ült viszont a kispadon Gereben Lívia és a csapathoz a héten próbajátékra érkező Kolby Morgan is, de előtti betegség, utóbbi pedig – miután a mostani egy korábbról elhalasztott mérkőzés volt – a szabályok miatt nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére. Egyik játékos sem hiányzott olyan értelemben a pályáról, hogy nélkülük is könnyedén hozták a kötelezőt a hazaiak (igaz, jó lett volna "élesben" is megnézni, mit tud a török Elazigtól érkező 25 éves amerikai hátvéd).