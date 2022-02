Micskó Márk gárdája ezzel a vereséggel lecsúszott a tabella első helyéről, de az amúgy is szoros bajnokságban ennek most még nincs jelentősége. Azért fájó ez a kudarc, mert a szekszárdi együttes most nem azzal a hozzáállással lépett pályára, amivel szokott, s nem úgy tűnt, hogy az UFC harcol komolyabb célokért. Akadtak jó teljesítmények, de nagyon kevés, a Kelen játékosai dinamikusabbak voltak, keményebben játszottak és láthatóan jobban akarták a sikert. A látottak alapján teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.