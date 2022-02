Jól is kezdett Djokics Zseljko együttese, bátor és határozott játékkal 8–0-ra ellépett. Két perc alatt a hazaiak is produkáltak egy ilyen periódust, de az extra motivált szekszárdiakat nem tudták megtörni. Pedig nem egyszer – a csarnokban tapasztalt hideg és az ellenfél mellett – a játékvezetőkkel is meg kellett küzdeniük. A 14. percben az addigi legnagyobb különbség alakult ki (20–29), a szekszárdiak lendületét a hazai időkérés sem szakította meg.