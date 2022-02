„Nagyon jó vétel volt a kisbusz, mert egy olyan családi vállalkozásé volt, akik láthatóan nagyon odafigyeltek a jármű karbantartására és műszaki állapotának megőrzésére. Az egyéni sportolók már tavalyi évben több próbakört tettek vele. A Karatésok Szarvason edzőtáboroztak, és több hazai versenyt is bejártak mint az Országos Diákolimpia, a Hungarian Open és a Kodomo Kupa, de az úszók is a megyei diákolimpiára már a kisbusszal utaztak novemberben. Szeretnénk ezúton is megköszönni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, hogy pályázatunkat és munkánkat érdemesnek tartotta ennek az összegnek az elnyerésére, mert ezzel a járművel gyakorlatilag komoly anyagi és logisztikai terhet vesz le az egyesületben tevékenykedő és segítő szülők válláról.