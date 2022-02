A most létrejött Magyar Köböre és Hagyományőrző Sportok Szövetségének szervezete és működése az anyaországon túl kiterjed a Kárpát-medencei magyarság által lakott területekre is. A tagszervezetek közös döntése alapján a szövetség folyamatosan bővíthető olyan szervezetekkel, amelyek folyamatosan működnek és megfelelnek a szövetség alapkritériumainak. A szövetség több hagyományőrző sporttevékenységet is szándékozik támogatni. Elsősorban a kidolgozott szabályzattal rendelkező, hagyományos elemeket tartalmazó, illetve hagyományos eszközöket használó sportágakat, de kiemelten azokat, amelyek a nemzetközi hagyományőrző sportversenyeken és a Nomád Világjátékokon (World Nomad Games) is szerepelnek. Az idei évtől a következő sportokban indult el a szervezeti munka: lovasíjászat ( Kassai rendszer és nomád rendszer), Turán lovasharc (íj, lándzsa, szablya váltott használata pályán, időre), köböre, lovas lándzsapárbaj, nomád távlovaglás, hagyományos íjászat, nomád szablyavívás, vértes szablyavívás, övbirkózás, Turán (pusztakezes) küzdés, solymászat, lovas solymászat.

Forrás: Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány