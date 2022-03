Jó sok nézőt kicsalogatott a kellemes idő az ASE-sporttelepre, alig lehetett parkolót találni, még a padkákon is egymás mögött sorakoztak az autók. Az elmúlt napok hideg időjárása után jólesett egy kicsit átmelegedni a szikrázó napsütésben, vagy ötszázan álltak-ültek a lelátón. A gerjeniek hosszú idő után ünnepelhettek győzelmet egy hete a Rákosmente vendégeként, az újonc szurkolói optimistán iszogattak és beszélgettek a büfékocsinál, s egyöntetűen az volt a vélemény, hogy lehet esélye a Gerjeni SK-nak. Arena Ármin, a szekszárdiak csapatkapitánya ugyanakkor más véleményen volt, éppen ő fogadott a bejáratnál, s leszögezte, hogy biztosan nyer a Szekszárd, mert a társai lehozzák majd nélküle is gól nélkül a meccset. Dr. Elbert Gábor, a gerjeniek elnöke is vidámabb volt, mint a legutóbbi hazain, amikor a Dabas-Gyóntól 1–0-ra kaptak ki a gerjeniek – ennyit tesz egy győzelem.



Nem estek egymásnak a csapatok, a Gerjen és a Szekszárd is a fogást kereste a másikon. Nyugalomban csordogált a meccs, többnyire a hazaiak térfelén pattogott a labda, de a szekszárdiak fölénye eleinte igencsak meddő volt. A gerjeni védelem jól állt a lábán, a támadók és a gyors szélsők pedig csak azt várták, hogy mikor játsszák meg őket hátulról egy-egy jó labdával. Váratlanul, egy kapu előtti kavarodást követően szerezte meg a vezetést a Szekszárd – Budai Dávid lövése talált utat a kapuba, aztán nem sokkal később egy teljesen jogos tizenegyesből Rácz Áron duplázta meg a vendégek előnyét. A gerjeniek futballjában nem volt meg a kellő átütőerő, a szekszárdiak könnyedén elfojtották a kísérleteiket, s inkább az volt benne a pakliban, hogy tovább növeli az előnyét az UFC...



Bojan Lazics sem lehetett elégedett, mert a szünetben három játékosát is az öltözőben hagyta, Lőrinc Dániel., Laták Bertold és Major Péter sem jött ki a folytatásra. A változtatás azonban nem hozott változást, a hazaiak továbbra sem tudták átlépni saját árnyékukat, továbbra is a szekszárdiak domináltak, s ha jobban koncentrálnak, kiütés is lehetett volna a vége. Budai Dávid egy ízben például egy az egyben vihette kapura a labdát, de közelről a léc fölé bombázott. De akadt helyzete Horog Ádámnak és Wirth Dánielnek is. Az eredmény a második félidőben már nem változott, biztosan nyert a Szekszárd, így a hazai 3–1-es sikerét követően idegenben is legyőzte újonc riválisát.